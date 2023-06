Lekker weer in Hengelo vandaag

Stelling | Waarschu­wings­bor­den bij natuurwa­ter en zwemplas­sen moeten sowieso meertalig zijn

Afgelopen week hebben badmeesters in Hengelo een Roemeense man gered uit het natuurwater van het Tuindorpbad. Er stond een waarschuwingsbord bij dat het water alleen voor geoefende zwemmers geschikt is. De Roemeense man had echter geen idee wat er op het bord stond, want hij spreekt geen Nederlands.