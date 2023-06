Lezer: gemeenteraad Hengelo is ‘vermakelijk, beter dan menige soap op tv’

met video Hengeloërs: ‘Frustratie bij de politie over niet vervolgen van klimaatac­ti­vis­ten is begrijpe­lijk’

Het Openbaar Ministerie besloot om de 1600 aangehouden klimaatactivisten die zaterdag de A12 hadden bezet, niet te vervolgen. Tot frustratie van de politie, dat de handen vol had aan de demonstratie, waarvoor geen toestemming was gegeven. De mensen op straat in Hengelo hebben begrip voor die frustratie, al is demonstreren een grondrecht.