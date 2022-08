Lichtcentrum Hengelo viert lustrumfeestje en krijgt etage erbij: ‘Wij verkopen hier sfeer’

Wie durft er nog te varen op het Twenteka­naal, nu het water zo laag staat? ‘Die gok nemen we niet’

HENGELO/EEFDE - Kom je het Twentekanaal komende week nog wel op of af? Het water staat door de droogte zo laag, dat schippers in onzekerheid zitten. De familie Rijkaart gaat gauw van Almelo terug naar Doesburg, uit angst het kanaal niet meer te kunnen verlaten. Kees de Jong uit Hengelo twijfelt of hij dinsdag met zijn boot weg durft te varen. „Ik heb dit in 35 jaar beroepsvaart nooit zo meegemaakt.”

20 augustus