Luuk tuiniert bij de Biologische Moestuin Vereniging: 'Het is een ontmoetingsplek met een mix van culturen'

INVLOEDRIJK Tante Fien die Down had, wees Paul Gelen uit Goor de weg: ‘Ze was fantas­tisch, zo eerlijk en zichzelf’

Aan de keukentafel is het begonnen, lang geleden. Aan de gedekte keukentafel zit Paul meestal tegenover zijn moeder de pannen met 3, 4 kilo aardappelen en twaalf gehaktballen van het fornuis tilt. Paul, de jongste van de tien kinderen, hoort onder het eten wat zijn broers en zussen beleven. Hij heeft best praatjes en denkt vaak: „Dat wil ik ook.” De keukentafel aan de Schoolstraat in Goor is Paul Gelens plek van inspiratie. „Ik heb het daar allemaal in me opgezogen.”