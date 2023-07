Magere slagingspercentages Twentse scholen bijgetrokken na hertentamens: ‘Nu kon het opeens wel’

Boosheid in Twente, huishoude­lij­ke hulpen Thuisgeno­ten BTK: ‘We gaan niet naar een ander en dat is geen sabotage’

Rond 80 huishoudelijke hulpen van Thuisgenoten BTK hebben zich donderdagmiddag in Borne solidair verklaard met hun werkgever. Ze zijn niet van plan om over te stappen naar een van de vijf andere bedrijven met wie Borne verder wil. Zo hopen ze af te dwingen dat de gemeente alsnog het contract met Thuisgenoten BTK voortzet. „We laten onze cliënten niet in de steek”, klinkt het. „Zonder ons kan het niet.”