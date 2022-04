Maick S. in hoger beroep veroordeeld tot 12 jaar cel voor dood baby Xaja uit Hengelo

Maick S. (36) is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 12 jaar voor het doden van baby Xaja uit Hengelo. De moeder van Xaja, Sarinda van E. (25), is door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden vrijgesproken. In 2019 veroordeelde de rechtbank in Almelo S. tot 22 jaar celstraf voor moord.

Volgens het gerechtshof heeft S. de destijds 14 maanden oude Xaja op 12 oktober 2017 met veel geweld om het leven gebracht. Hij heeft het kindje zeer zwaar mishandeld en harddrugs toegediend. Waar de rechters in Almelo oordeelden dat Maick S. een moord had gepleegd, zagen de raadsheren in Arnhem daar geen bewijs voor.

Klein weerloos meisje

Het gerechtshof nam het S. ‘zeer kwalijk dat hij zo gewelddadig heeft gehandeld jegens een klein weerloos meisje.’ De 36-jarige S. was de vriend van moeder Sarinda van E . Hij woonde pas sinds enkele maanden bij Sarinda en Xaja in hun flatje in Hengelo. S. had het kindje zo ernstig en dusdanig veel geweld mishandeld dat zelfs de patholoog dit uitzonderlijk vond, schreven de raadsheren in de uitspraak.

Het gerechtshof sprak de moeder vrij. Volgens het Openbaar Ministerie had zij haar dochtertje in hulpeloze toestand achtergelaten en eiste een celstraf van 13 maanden. De raadsheren oordeelden dat de moeder niet wist dat Xaja die nacht hulp nodig had. Van E. sliep en ging de volgende dag meteen naar haar huisarts, zonder bij haar dochtertje te kijken.

Lagere straf

De straf van Maick S. is lager dan de 14 jaar celstraf die het OM twee weken geleden eiste. Het gerechtshof oordeelde echter dat de zaak te lang heeft geduurd. Omdat het niet de schuld van de verdachte is, krijgt hij minder straf. De andere reden dat S. een lagere straf heeft gekregen is omdat het gerechtshof rekening hield met de nieuwe Wet straffen en beschermen.

Volgens zijn advocaat had S. geen last van de nieuwe wet gehad, als de strafzaak sneller was behandeld. Die wet zorgt voor een veel kortere periode waarin S. op voorwaarden vrij kan komen om te re-integreren in de samenleving. Nu zou S. een netto hogere straf krijgen. Ook het hof vond dat onterecht en legde daarom een lagere straf op.