Man (42) krijgt 7 jaar cel voor jarenlang misbruik dochters in Hengelo en Goor

De meisjes waren zes en acht toen het seksuele misbruik begon. De stiefdochter vertelde bij de politie dat het misbruik begon toen ze in Goor woonden. Na de verhuizing naar Hengelo ging het misbruik door. Haar stiefvader stopte toen ze zestien was.

Het andere slachtoffer is K.’s dochter uit een eerder huwelijk. Bij haar begon hij toen ze acht was. Op haar achttiende zou hij haar voor het laatst hebben verkracht. K. was toen weer gescheiden en woonde inmiddels in Helmond, naast zijn geboortestad Eindhoven. Uit onderzoek blijkt dat de man meerdere psychische problemen heeft, waaronder een pedofiele stoornis. Hij is verminderd toerekeningsvatbaar.