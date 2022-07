Man dood gevonden in auto in Hengelo; politie gaat uit van schietpartij

UpdateHENGELO - In Hengelo is dinsdagavond een man dood aangetroffen in een auto. Aanvankelijk werd gedacht aan een ongeluk, maar sporen wijzen op een misdrijf. De politie gaat er vanuit dat er geschoten is.

Een groot deel van de Parallelweg LS werd dinsdag laat in de avond afgezet. Te zien is dat daar een auto tegen een lantaarnpaal staat. In de loop van de nacht werd een groter gebied afgezet, omdat niet zeker is dat het schieten gebeurde bij de plek waar de auto staat.

Droneteam

De politie komt in de loop van de dag met speurhonden. Ook wordt er een droneteam ingezet, om vanuit de lucht naar sporen te zoeken. De politie gaat er vanuit dat het onderzoek ter plekke de hele dag gaat duren. Over de identiteit van het slachtoffer wordt niets gezegd. De politie heeft intussen wel een vermoeden om wie het gaat.

„Wij kregen een melding over een verkeersongeval”, zegt politiewoordvoerster Chantal Westerhoff. „Maar het sporenbeeld bleek te afwijkend. Het is wel zeker dat er sprake is van een ernstige misdrijf.”

De man werd in de auto aangetroffen, bevestigt Westerhoff. Waar in de auto, wil zij vooralsnog niet zeggen.

Bloed

Er was veel bloed te zien in de auto. Ook zat er een barst in de voorruit. En de rechterspiegel lag eraf.

PD-unit

Volledig scherm De situatie vanmorgen. Het onderzoek duurt nog de hele dag © Angelique Kunst Ondertussen is een PD-unit opgetuigd in de Parallelweg LS. Dat is een mobiel kantoor van waaruit forensisch specialisten op de plek van een delict hun werk kunnen doen. Westerhoff: „Een team van de forensische opsporing is aanwezig, met zowel technische als tactische rechercheurs.”

Buurtonderzoek en camerabeelden

Volledig scherm De fietssnelweg is ook afgezet. © Angelique Kunst Ook wordt buurtonderzoek gedaan. Al is het gezien het tijdstip de vraag hoeveel omwonenden nog wakker zijn. „Verder proberen we camerabeelden in de omgeving veilig te stellen”, vervolgt Westerhoff.

Aanvankelijk werd een klein gebied afgezet door de hulpdiensten. Het afgezette gebied werd na een tijdje uitgebreid. Vanaf het station gezien was de hele Parallelweg LS afgesloten. Ook waar de F35 de stad binnenkomt is de fietssnelweg afgezet en worden mensen omgeleid.

Politie zet ook ander gebied in Hengelo af

Omstreeks 00.30 uur zette de politie ook een ander gebied in Hengelo af, enkele honderden meters verderop. Het gaat om de (volledige) Gieskesstraat, niet ver van poppodium Metropool. Ook daar werden witte schermen geplaatst.

Rond 01.30 uur inspecteerden vier personen in witte pakken de Trijpstraat op sporen. Dat is vlakbij zowel de Parallelweg LS als de Gieskesstraat.

Volledig scherm De politie heeft ook de volledige Gieskesstraat afgezet. © News United/Dennis Bakker

Identiteit vaststellen

De politie zoekt nog uit wie de overleden man is. Westerhoff: „We willen bijvoorbeeld weten of diegene die is gevonden in de auto ook de eigenaar is van het voertuig. En of er familieleden zijn die we moeten inlichten.”

Brandweerofficier met haast botst tegen auto

Het incident in Hengelo leidde ook nog tot een ongeluk in Almelo. Een officier van dienst van de brandweer die was opgeroepen om naar Hengelo te komen, botste op de kruising van de Nijreessingel en de Van Rechteren Limpurgsingel tegen een personenauto.

Een passagier in de personenauto raakte daarbij gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie zette enkele rijstroken af en deed onderzoek. Beide voertuigen werden weggesleept door een bergingsbedrijf.

