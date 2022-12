Man overleden na botsing met auto tegen medisch centrum in Hengelose wijk Slangenbeek

Een tweede inzittende van de auto is naar het ziekenhuis overgebracht, maar raakte niet gewond. Het plein voor het medisch centrum in de Hengelose wijk Slangenbeek is als gevolg van het eenzijdig ongeluk afgesloten.

Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog onduidelijk. Na het ongeluk is de man medische hulp verleend en is hij gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De politie is ter plaatse en doet onderzoek. De Straatsburg is met linten afgezet. Onbekend is nog hoe lang de afzetting duurt.