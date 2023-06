Man uit Hengelo langer vast voor brandstichting Krabbenbosweg

Ergernis over gedrag buren? Laat je niet gek maken en bel buurtbemid­de­ling

Buren kunnen knap irritant zijn: ze knippen de heg niet, houden met mooi weer tot diep in de nacht een barbecue of hebben een hond die de hele dag blaft. Herkenbaar? Om burenruzies in de kiem te smoren, kun je in Tubbergen en Dinkelland buurtbemiddeling inschakelen.