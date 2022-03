Martin Vos emigreerde naar Noorwegen: ‘Collega doet deur zelfs niet op slot als hij op vakantie gaat’

Grof taalge­bruik, condoom over de heg: Hengeloërs zijn overlast ex-drugsver­slaaf­den zat

ZWOLLE – In de tuin horen hun kinderen scheldwoorden, gesprekken over drugs en wapenbezit en een keer vloog een condoom over de heg. De buren van een tijdelijke opvang voor ex-drugsverslaafden in Hengelo zijn de overlast zat, zeiden ze onlangs bij de bestuursrechter in Zwolle.

21 maart