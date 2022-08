McWok Hengelo verhuist nu eerst naar de Wemenstraat en later mogelijk naar het pand van Ad Heijne

Exploitante Naomi Leever van McWok is blij dat ze straks - het streven is eind september - de deuren aan de Wemenstraat kan openen. Wat dat betreft, is er weer perspectief voor McWok dat gedwongen moest verhuizen van de Markt. Maar de Wemenstraat is voor haar een tussenstop. Uiteindelijk wil ze verhuizen naar het veel grotere pand van Ad Heijne aan de Markt. „De horecavergunning voor dat pand is al goedgekeurd. Nu moet het bestemmingsplan nog worden geregeld.”