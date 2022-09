Medewerker Blauwnet ernstig mishandeld op station Borne na controle zwartrijder in nachttrein: ‘Dit tart elk voorstellingsvermogen’

De ‘Nagtegaal’ die niet zingt maar verhalen vertelt, is zaterdag in Hengelo voor Open Monumenten­dag

HENGELO - Ze staat komende zaterdag, in passende oude kledij, in het Van Benthemhuis aan de Beekstraat om een stukje over de geschiedenis van dit historische pand te vertellen. „Dan sta ik een beetje in de ‘festivalstand’, altijd leuk,” zegt verhalenverteller Marga Nagtegaal.

6 september