Meer woningbouw in de binnenstad van Hengelo

HENGELO - Voor de verkoop van 28 bouwkavels aan de Marskant en 13 bouwkavels van het plan ‘Broek aan het Pad’ kunnen geïnteresseerden donderdagavond 12 mei terecht tijdens een informatieavond terecht in het stadhuis in Hengelo.

Medewerkers van de gemeente beantwoorden vragen over het verkoopproces, de bouwmogelijkheden of over de verkoop van de bouwkavels. De informatieavond vindt plaats in de Burgerzaal in het stadhuis aan het Burgemeester van der Dussenplein 1.

Bouwrijp

De 13 kavels in ‘Broek aan het Pad’ worden in september 2022 bouwrijp gemaakt. Op 20 juni 2022 komen de inschrijfformulieren voor de kavels op de website www.kavelsinhengelo.nl. Belangstellenden hebben tot 1 juli om hun interesse in één of meerdere kavels (maximaal 5) kenbaar te maken. Daarnaast worden er nog projectwoningen gerealiseerd. Meer daarover is te vinden op www.nieuwbouw-broeknoord.nl.

Stadsvilla's

De 28 kavels aan de Marskant worden binnenkort bouwrijp gemaakt. Op 23 mei tot en met 6 juni wordt het inschrijfformulier online gezet op www.kavelsinhengelo.nl. Voor deze kavels gaat het om twee type woningen; stadswoningen aan de Marskant en stadsvilla’s aan de Berflobeek. Aan de Berflobeek komen tien kavels voor vrijstaande of geschakelde woningen. Op www.kavelsinhengelo.nl/woongebieden/Marskant is meer informatie te vinden over deze projecten.

Drempel

Vanwege de grote belangstelling en het beperkt aantal kavels in beide gebieden is een drempel van 400 euro ingebouwd als inschrijfgeld. Dit bedrag wordt geïnd bij de optieverlening en geretourneerd bij aktepassering. De selecties vinden plaats op basis van notariële loting, daarna ontvangt iedereen bericht over de uitslag.