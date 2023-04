Meerdere gewonden bij ongeval op Deldenerstraat, één persoon naar ziekenhuis

Omwonenden Bögelscamp in Denekamp fel tegen plannen realiseren 30 flexwonin­gen: 'Lossen we probleem op van grote steden?’

De realisatie van 150 flexwoningen in Dinkelland verloopt voor het college niet vlekkeloos. Na discussies rondom de locatie in Weerselo, willen ook omwonenden van de beoogde locatie op de Bögelscamp in Denekamp duidelijkheid. „Lossen we nu het probleem op van omliggende steden?”