Mega-order voor Thales: vier nieuwe fregatten voor Nederlandse en Belgische marine

Stelt Haaksber­gen besluit zoutwin­ning uit? Fractie­voor­zit­ters willen ingelast overleg

Fractievoorzitters in Haaksbergen willen een extra politiek overleg over het eventuele uitstel van het raadsbesluit over de zoutwinning. Dat besluit staat nu gepland op woensdag 5 juli. Het is nog onduidelijk of een meerderheid uitstel ziet zitten. De sleutel ligt in handen van Nieuw Haaksbergen (5 zetels), dat een later besluit ‘bespreekbaar’ noemt.