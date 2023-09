Meisje (14) overleeft zwaar ongeval op Oldenzaalsestraat in Hengelo, ouders doen oproep aan scholieren: ‘Kijk goed om je heen’

Twents tuincen­trum al helemaal in winterse sfeer met kerstdorp: ‘Happy holidays’

Het is begin september zonnig en warm, de temperaturen stijgen tot bijna 30 graden en de spreekwoordelijke mussen vallen dood van het dak. Waar denk je dan aan? Kerstmis natuurlijk! Tenminste, dat doen ze wel bij Tuincentrum Oosterik in Denekamp. Want daar staat - ook al is het nog zomer - het kerstdorp alweer klaar!