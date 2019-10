Melissa Debackere wint Conrad Twente Rally

Dieven in Hengelo in de val door lokfiets uit Delden

18 oktober DELDEN/HENGELO - Twee fietsendieven dachten hun slag te slaan door een fiets te stelen bij het station aan de Stationsweg in Delden. Maar ze kwamen van de koude kermis thuis. Want de fiets die ze donderdagmiddag in hun bestelauto hadden geladen was een speciaal exemplaar: het was een lokfiets van de politie.