Mensenvriend Wim Lemmens was een pastoor in hart en nieren, ook zonder de zegen van de kerk

Officieel was Wim Lemmens pastoor af. Gemeten naar rooms-katholieke standaarden moest hij het ambt neerleggen nadat hij trouwde met een non. „Belachelijke regel”, oordeelt Ine Tinsel. Maar in zijn doen en laten bleef Lemmens een voorganger. „Hij was pastoor tot het eind. En hij was ook gewoon Wim. Zo authentiek. Een voorbeeld. Als meer mensen zouden zijn zoals hij, zou de wereld flink opknappen.”