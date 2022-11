Met de bus in Hengelo? Alle haltes krijgen nieuwe informatieborden

Percussion Live van Hertme naar Schouwburg Hengelo (en nog een paar leuke activitei­ten in Borne)

BORNE/HERTME - Ze begonnen in het Bornse kulturhus. Maakten daarna de overstap naar het openluchttheater in Hertme. En nu staat Percussion Live een avond en een middag in Schouwburg Hengelo. En kan het ‘grote’ publiek beleven wat jaren ‘oefenen, verbeteren en finetunen’ oplevert. Dat en nog meer activiteiten in en rond Borne de komende dagen.

25 november