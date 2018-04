Metersgroot kunstwerk in kantine toont afkomst Barbaros Hengelo

Oorlogsvloot

De naam van de sportclub stamt af van Barbarossa. Die werd midden 16de eeuw benoemd tot grootadmiraal in Turkije en belast met de bouw van een oorlogsvloot. In de zomer van 1534 zette hij koers naar Tunis, dat werd ingelijfd door het Ottomaanse Rijk. Daardoor namen de Turken destijds een strategische positie in op de Middellandse Zee. Het kunstwerk is gemaakt door streetartkunstenaars Nina Paintina en Dimitri Rafaël.

Vlaggenschip

Volgend jaar bestaat Barbaros veertig jaar. Coskunsu hoopt dat het vlaggenschip dan in de tweede klasse voetbalt. „Vorig seizoen werden we nog kampioen in de vierde klasse, dit jaar gaan we voor de titel in de derde klasse. Dat zou voor ons echt een prachtig jubileumcadeau zijn en het zou bewijzen dat we als club nog steeds aan het groeien zijn.”