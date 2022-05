Moeder en dochter uit Hengelo willen met Liefiess de babywereld mooier maken: ‘Bizar hoe hard het is gegaan’

Terwijl Ashley en Sabine gepassioneerd vertellen over hun webshop, rijdt er een bus van PostNL voor bij het pand van Liefiess aan de Oude Boekeloseweg in Hengelo. De chauffeur komt bestellingen ophalen. Overslagshirtjes, broekjes, wikkeldoeken en babynesten. Het is een kleine opsomming van hetgeen in de bus wordt geladen. „Het gaat echt goed. Afgelopen weekend hadden we zelfs meer dan 250 bestellingen.”