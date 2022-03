Mooi, die ambitieuze plannen van de gemeente Hengelo, maar wat is er eigenlijk van terechtgekomen?

Veld voor alleen­staan­de ouders op Haaksberg­se camping is schot in de roos, maar tinderen? ‘Absoluut niet!’

HAAKSBERGEN/HENGELO – Als alleenstaande ouder kamperen met de kinderen. De Hengelose Marloes Willekes (40) zag er best tegenop. Na zes weken op het eenouderveld van Camping ’t Stien’nboer in Haaksbergen is ze om. „Omdat je in hetzelfde schuitje zit, bouw je snel een band op.”

