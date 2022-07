Na drie jaar bakkeleien over nieuwe functie Hengeloos schoolgebouw weer terug bij af

Explorius wilde in de voormalige Rijkskweekschool aan de Paul Krugerstraat 32 wooneenheden voor ouderen, die 24 uur per dag zorg nodig hebben, realiseren. Daarnaast was het plan om nog eens 13 zelfstandige units te bouwen, waar bewoners met een lichtere zorgvraag konden gaan wonen. Maar dat laatste onderdeel voldoet niet aan de eisen die destijds zijn gesteld, aldus de gemeente in een brief aan de gemeenteraad.