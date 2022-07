Na klap op kofferbak wil A. uit Hengelo ‘uitleg’: bejaarde fietser eindigt bijna in het ziekenhuis

Op 22 april dit jaar staat hij met zijn bestelauto te wachten totdat hij in de buurt van het tankstation de Hasselerbaan op kan rijden. Of hij in de gaten heeft dat hij het fietspad (deels) blokkeert, wordt maandagmiddag voor de rechtbank niet helemaal duidelijk. Wat wel duidelijk wordt is dat de bejaarde fietser het wel zo beleefde: hij geeft, boos of vanuit de schrik, een klap op de achterkant van de auto en fietst door.