Nachtburgemeester Irma Bruggeman tussen kunst en kerstmiddag: ‘We weten in Hengelo niet half hoe creatief we zijn’

Als de pijn weg is kan Ma­rie-Jan­ne uit Hengelo echt genieten: sigaretje, port, droge humor, bloemen en een frikadel

HENGELO - Dit was er één, zo’n moment van geluk. Marie-Janne (57) was o zo beroerd geweest en had zich afgemeld voor het eten, maar ineens tegen vier uur ’s middags, dacht ze: „Ik heb zo’n zin in een frikadel.” Het leverde een onvergetelijk moment op met haar dochter Daniëlle, samen in het hospice aan de snack. Ze genoten.

26 december