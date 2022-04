Nadia uit Hengelo komt met drie kinderen rond van 1660 euro per maand: ‘Voor mij best een hoop geld’

met video Miljoenen huishou­dens in gevaar door duurder leven (en niet alleen lage inkomens)

We merken het aan de pomp, in de supermarkt en aan de maandelijkse energierekening. In korte tijd zijn de kosten van het dagelijkse leven enorm opgelopen. Steeds meer groepen Nederlanders raken daardoor in problemen, ook mensen met een behoorlijk inkomen.

