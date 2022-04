Neergeschoten curator Schol moet getuigen tegen ex-sportschoolhouder Ronald B.

In de strafzaak verdenkt het Openbaar Ministerie de 54-jarige Ronald B. van faillissementsfraude bij Olympic Gym in 2018 en het witwassen van bijna 694.000 euro aan drugsgeld. In 2017 vond de politie een grote hennepkwekerij in de paardenstal van B. in Deurningen. Daarnaast trof justitie in de stal ruim 16 kilo wiet, een handgranaat en twee wapens aan. De verdachte zelf kwam niet naar de rechtbank, ook bij de voorbereidende zitting op 8 februari liet B. verstek gaan.