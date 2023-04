Nicolien (23) uit Hengelo is aseksueel: ‘Soms hoor ik dat ik gewoon geen goede seks heb gehad’

Autobe­drijf Schippers neemt branchege­noot in Zuna over: ‘Doorgroei­en in Rijssen niet mogelijk, maar ’n Tol biedt uitkomst’

Autobedrijf Schippers uit Rijssen heeft branchegenoot Zonnebeld in Zuna overgenomen om verder te kunnen blijven groeien. Aan de Molendijk-Noord in Rijssen was geen grond beschikbaar, althans niet voor aanvaardbare prijs. „Onze honger is nu wel even gestild.”