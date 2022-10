Niet douchen geen optie voor sportclubs met hoge energierekening: Lokaal Fonds Hengelo komt bij nood tegemoet

Taart bij huisartsen Twente, want de lobby voor meer dokters werkt: ‘Nooit eerder was er zo’n hoge instroom’

HENGELO - De campagne voor meer huisartsen in Twente werpt eindelijk vruchten af. Dit jaar begint een recordaantal van twintig jonge dokters aan de opleiding in Hengelo. Het tekort is er niet mee opgelost, maar het helpt wel.

12 oktober