Nieuw pand speciaalonderwijs ’t Woolde Hengelo; op weg naar een goede plek in de maatschappij

Met een grote glimlach op het gezicht loopt ze door het nieuwe pand. Sandy de Munck Mortier is een tevreden directeur van ’t Woolde aan de Bandoengstraat in Hengelo. De leerlingen hebben deze week hun intrek genomen in het pand. De officiële opening, waarvoor de noabers zijn uitgenodigd, is donderdag. Tegelijk met de ingebruikname van het nieuwe pand is ook de nieuwe naam van de school bekendgemaakt.