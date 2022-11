Nieuw scenario in ‘zaak Beckum’ leidt niet tot doorbraak

In augustus was het exact 25 jaar geleden dat in Beckum het echtpaar Alouis en Trudy Meijerink slachtoffer werd een zware mishandeling. Op 26 september overleed de vader (47) van drie kinderen aan zijn verwondingen. De zaak is tot op heden nooit opgelost. Journalisten van de Tubantia blikten deze zomer terug met rechercheurs, ex-verdachte Michel B. en andere betrokkenen.

Een fatale vergissing

Het meest aannemelijke scenario was volgens de politie dat de daders zich vergisten in het huis. De aanleiding zou liggen in de Twentse seksbranche. In 1997 stal Andreas K. 40.000 gulden (ongeveer 18.000 euro) van prostituees. K. was bedrijfsleider bij seksclub Carrousel in Enschede. Dat geld moest van de seksbazen terug komen, goedschiks of kwaadschiks.

K. woonde destijds bij zijn moeder aan de Borgelinkstraat in Beckum. Recht tegenover de familie Meijerink. Michel B. en seksbaas Sjaak S. gingen 10 augustus 1997 op bezoek bij K. om het geld te incasseren. Tevergeefs. Een kleine twee weken later, op 23 augustus, werd het echtpaar Meijerink zwaar mishandeld in hun huis.

Geen nieuw inzicht

De aandacht voor de zaak Beckum in de media leverde bij de politie nieuwe tips en suggesties op. Ook bij Tubantia kwam via een onbekend gebleven bron een nieuwe scenario binnen met specifieke details. Dat is gedeeld met het coldcaseteam. „De inhoud van dit scenario is door de politie onderzocht en de bevindingen zijn teruggekoppeld aan de makers van de podcast”, zegt Westerhoff.

„Dit scenario heeft echter geen nieuw inzicht gegeven dat kan bijdragen aan het oplossen van deze heftige zaak. Nu uit nader onderzoek niet kan worden afgeleid dat er een nieuw scenario op tafel ligt gaat het onderzoeksteam er nog steeds van uit dat het hoofdscenario leidend is.”

Terugluisteren

