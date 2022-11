Nieuwe fabriek NX Filtration banentrekker voor Hengelo: grondwaterpeil omlaag door structurele onttrekking

Deldense scholieren werken zich in het zweet op boomfeest­dag: ‘Gemeente weer een stukje groener’

DELDEN - Modder op de schoenen, broek en in sommige gevallen zelfs tot achter de oren. Het zal de leerlingen van groep 5 van IKC Erve Hooyerinck een zorg zijn. Na een uur graven en spitten zitten er naast twee lindebomen tal van heesters en struiken die bloeien en vruchten of bessen dragen in de grond. Op school wacht een kop warme chocolademelk als beloning.

16 november