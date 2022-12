Nieuwe heup of knie in Twente of Achterhoek kan duizenden euro's gaan kosten

met video Duizenden Tukkers vieren Kerstmid­dag in Hengelo: ‘Gezellige sfeer, wel minder druk’

HENGELO - Ze komen overal vandaan om kerst in te luiden met borrels in de Hengelose kroegen. En dat was zaterdag niet anders. Duizenden (oud)-Tukkers maakten er wederom een gezellig feest van, maar het was wel rustiger dan voorgaande jaren.

