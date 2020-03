Nieuwe voetbalvereniging Hengelo begint pas in 2021

Wildwest­ach­ter­vol­ging in Delden eindigt in Twenteka­naal

12:47 DELDEN/HENGELO - De brandweer heeft dinsdagochtend een auto uit het Twentekanaal bij Delden gevist. Het voertuig is afgelopen nacht betrokken geweest bij een politie-achtervolging in Hengelo en Delden, waarbij een politieauto beschadigd is geraakt. De bestuurder heeft zich inmiddels gemeld bij de politie en zit vast.