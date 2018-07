Nijhuis: nieuwe Twentse toppers door trainingscentrum

ENSCHEDE/HENGELO - Voormalig topzwemster Moniek Nijhuis (30) is opgetogen over de komst van een zwemopleidingscentrum naar Hengelo. "Ik was waarschijnlijk langer in Twente gebleven met zo'n trainingscentrum."

Dinsdag werd bekend dat in het Twentebad in Hengelo een opleidingscentrum wordt voor (top)zwemmers. Landelijk zijn er al vier van die RTC's (regionale trainingscentra), Hengelo wordt nummer vijf.

En dat is goed nieuws, vindt Moniek Nijhuis uit Overdinkel. De voormalig olympisch schoolslagspecialiste trok zelf door heel Nederland voor haar passie. Zo woonde ze in Drachten, Amsterdam én Eindhoven: drie van de vier bestaande RTC-plaatsen.

"Maar waarschijnlijk was ik langer in Twente gebleven als de faciliteiten goed waren. Je haalt kinderen toch op jonge leeftijd - soms 14 jaar - uit hun natuurlijke habitat. Daardoor gaat er talent verloren, omdat kinderen ergens anders moeten aarden en niet optimaal presteren. Als ze thuisblijven en minder hoeven reizen, heeft dat denk ik een positief effect op het succes in het water", zegt Nijhuis.

Grotemensenwereld

Zelf vertrok de Twentse op 18-jarige leeftijd naar Amsterdam en kwam ze als 'boertje uit Overdinkel' plots terecht in de grotemensenwereld. Uiteindelijk vond ze met vallen en opstaan haar draai, maar makkelijk was het niet altijd. Dat kan voor toekomstig talent anders, stelt Nijhuis. "Twente was toch een beetje achtergebleven gebied, zo zonder 50 meterbad. Het is mooi dat die er nu is in Hengelo en dat de KNZB deze regio ook steunt. Als er goede trainers vanuit de bond bijkomen, zijn straks alle randwoorden aanwezig."

De Twentse was zelf een van de laatste topzwemmers uit deze regio. Ze won EK en WK's-medailles en plaatste zich voor de Spelen van 2012. Uit haar generaties stammen ook grote namen als Marleen Veldhuis, Hinkelien Schreuder, Job Kienhuis en Johan Kenkhuis. De laatste jaren is de oogst echter heel mager. "Het talent zit hier wel, dat is nooit het probleem geweest. Dit nieuwe trainingscentrum kan het opstapje vormen naar een mooie zwemcarrière voor nieuwe Twentse toppers."