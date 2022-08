Nog altijd leeft bij de politie de hoop dat iemand zijn mond opentrekt over ware toedracht van de ‘zaak Beckum’

de ligstoel Karin uit Hengelo, beter bekend als ‘Kaatje Kopstand’: ‘Elk ritje op de racefiets is een minivakan­tie’

HENGELO - In de zomerserie De Ligstoel vertellen bekende gezichten uit de regio over hun vakantie. Vandaag: Karin Emmerink, evenementencoördinator bij zorginstelling Aveleijn. Ze organiseert de jaarlijkse sinterklaasvoorstellingen in Borne, schrijft daarvoor de scripts en speelt een hoofdrol als Kaatje Kopstand. Hoe brengt zij haar vakantie door?

16 augustus