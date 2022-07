Nog eens 300 banen erbij: 100-jarig Thales heeft héél veel werk

Het personeelsbestand steeg de laatste vijf jaar van 1600 tot 2500 werknemers. En binnen drie jaar zal het bedrijf doorgroeien tot 2800 werknemers, voorziet Edelijn. Personeelswerving is op dit moment zijn grootste zorg. „We hebben zelf zes recruiters in dienst, die speuren naar nieuwe mensen. Ook in het buitenland. Tien procent van onze mensen komt van buiten Nederland, in totaal hebben we 37 nationaliteiten in dienst.”