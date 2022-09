Nog steeds grote NS-storing op station Hengelo: zwartrijden ook dinsdag de oplossing

Met stelling Nooit meer misgrijpen; in Twentse bussen check je voortaan in met je bankpas of creditcard

Waar is mijn OV-chipkaart? Staat er wel voldoende krediet op? Waar koop ik dat ding eigenlijk? Deze vragen hoef je in Twente niet meer te stellen als je de bus pakt. Voortaan check je bij streekvervoerder Twents in en uit met je bankpas of creditcard.

14 september