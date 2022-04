Oekraïense priester mocht land niet verlaten, maar komt alsnog naar Hengelo: ‘Dit leeft enorm’

HENGELO - Ruim 1.500 kilometer heeft hij voor de boeg, maar de Oekraïense priester Mychailo Lesiv komt dit weekend speciaal naar Hengelo. Op 24 april is er een paasviering voor Oekraïense vluchtelingen in Twente. Want waar in Nederland het paasweekend er alweer opzit, moet die in Oekraïne nog beginnen.

Lange tijd was het onzeker of de priester wel kon komen. De priester is in de midden dertig en mocht daarom het land niet verlaten. In Oekraïne mogen alle mannen tussen de 18 en 60 jaar het land niet uit omdat ze voor het leger kunnen worden opgeroepen. Via de Oekraïense ambassade in Den Haag is met man en macht gewerkt aan de komst van de priester en niet zonder resultaat.

De priester is in de auto gestapt om voor een kleine week naar Nederland te komen. Hij zal de paasviering bijwonen en de daarop volgende dagen zoveel mogelijk Oekraïense vluchtelingen in Twente bezoeken. „Sinds de Oekraïners, die hier verblijven, lucht kregen van de komst van Lesiv, houden ze er niet meer over op”, vertelt Elena Kopanychuk, van Oekraïense komaf en organisator van de paasviering. „Als ik de vluchtelingen zie, vragen ze mij elke keer wanneer Lesiv nu komt.”

De vluchtelingen hebben vaak hun vaders en mannen moeten achter laten zonder afscheid te kunnen nemen. Sommige van hen vechten voor het leger, anderen kunnen ieder moment worden opgeroepen. Geloof is misschien nog wel het enige wat Oekraïense vluchtelingen er doorheen helpt. „De mensen zijn door de oorlog nog geloviger geworden”, vertelt Elena.

Een groot deel van de Oekraïense bevolking is orthodox, een stroming binnen het christendom. Volgens de orthodoxe kerk valt Pasen dit jaar op 24 april. Voor veel Oekraïners, en dus ook vluchtelingen, moet het paasfeest dus nog beginnen.

Hengelose ambtenaren hebben een aantal mensen, met connecties in Oekraïne, gevraagd activiteiten op te zetten voor Oekraïense vluchtelingen. Zo ontstond het idee van een paasviering voor de vluchtelingen. „Dit is in Oekraïne gewoon een heel groot en belangrijk feest”, vertelt Elena. „Het is belangrijk dat wij hen het gevoel geven dat ze hier welkom zijn.”

Tijdens het organiseren van de viering is het idee ontstaan een bevriende Oekraïense priester uit te nodigen. „In heel Twente zitten veel gevluchte Oekraïners. Geloof is in ons land altijd erg belangrijk geweest, dus het leek ons een goed idee om de priester uit Lviv te vragen”, vertelt ze.

Viering aanstaande zondag De viering op 24 april wordt gehouden in de Thaborkerk. Het Twents Byzantijs koor zal aanwezig zijn en speciaal liederen in de taal van de Oekraïners zingen. „Er is ruimte voor zo’n 150 vluchtelingen. Mochten dat er meer worden, dan is er buiten ook de mogelijkheid om de viering te volgen”, aldus Elena.