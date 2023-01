Olha verloor haar huis en werk in Oekraïne en begint opnieuw in Hengelo: ‘Duurde een half jaar voordat ik weer kon schilderen’

Ze is nog maar 24. En toch, zegt Olha Kovalova, voelt ze zich soms oud. „Het lijkt eeuwen geleden dat ik in Oekraïne was. Maar tegelijk herinner ik me elk detail.” Op de dag dat de Russen kwamen, werd ze in alle vroegte door haar moeder gewekt. „Ze maakte me wakker en zei dat er oorlog was. Ons dorp Irpin, bij Kiev, kwam onder vuur van de Russische artillerie. We wilden vluchten, maar konden niet weg. De wereld stond in brand, en wij zaten er middenin.”