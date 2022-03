OM eist opnieuw 14 jaar cel voor dood baby Xaja uit Hengelo

HENGELO - Het Openbaar Ministerie eist in hoger beroep opnieuw 14 jaar cel tegen Maick S. uit Hengelo. Volgens het OM is hij verantwoordelijk voor de gewelddadige dood van baby Xaja (1) in 2017. Moeder Sarinda van E. hoorde 13 maanden tegen zich eisen. De rechtbank in Almelo veroordeelde S. in 2019 voor moord tot 22 jaar.

De destijds 14 maanden oude Xaja uit Hengelo overleed op 12 oktober 2017 door een zeer zware mishandeling en door het toedienen van harddrugs. De rechters in Almelo oordeelden in 2019 dat Maick S. haar had vermoord. De 36-jarige S. was de vriend van moeder Sarinda van E. Hij ging tegen dit vonnis in hoger beroep bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Doodslag

Volgens het OM kon toen en nu niet worden bewezen dat S. het meisje had vermoord. S. had zoveel geweld tegen het meisje had gebruikt dat het niet meer was vast te stellen wanneer en waaraan zij precies was overleden. Bij het gerechtshof in Arnhem eiste de advocaat-generaal vandaag daarom 14 jaar gevangenisstraf voor doodslag. Gelijk aan de eis van bijna drie jaar geleden in de rechtbank in Almelo.

Moeder

Sarinda van E. uit Hengelo was de moeder van Xaja. Zij werd in 2017 vrijgesproken van betrokkenheid bij de dood van haar dochtertje. Het OM was het hier niet mee eens en ging ook in hoger beroep. Volgens de advocaat-generaal liet de 25-jarige Van E. het meisje in hulpeloze toestand achter. Hij eiste vandaag bij het gerechtshof in Arnhem een celstraf van 13 maanden, gelijk aan de periode die Van E. in voorarrest zat.

Het gerechtshof in Arnhem doet op 5 april uitspraak.