Omgeving Twentebad in Hengelo wordt aangepakt, en zo komt het er uit te zien

Ene na andere auto rijdt greppel in: Oldenzaal pakt ‘verwarrend’ verkeers­punt aan

OLDENZAAL - Het blijft opmerkelijk: tot vijf keer toe belandde een auto vanaf de weg in de greppel voor ouderencomplex De Walgaarden in Oldenzaal. Om herhaling te voorkomen, is de ‘plek des onheils’ inmiddels aangepakt. Een rij struiken moet voorkomen dat bestuurders de wadi aanzien voor een toegangsweg.

12:37