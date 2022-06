Ondanks slopende ziekte geslaagd en optimistisch over de toekomst: ‘De kunst is om te leven bij de dag’

Een potje golf met de olympisch kampioen polsstok­hoog­sprin­gen in Delden: ‘I love it!’

DELDEN - Armand Duplantis is niet alleen de olympisch kampioen en wereldrecordhouder polsstokhoogspringen, de 22-jarige Zweedse atleet is sinds corona ook een fervent golfer. En laat er naast het Aparthotel in Delden, waar alle deelnemers van de FBK Games deze dagen verblijven, een 9-holes baan liggen. De baan op met de man die over 6.20 meter vliegt.

5 juni