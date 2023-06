Ondernemer Santosh (42) verkoopt gebruikte vloeren via Marktplaats: ‘Binnen een dag zijn ze weg’

Rutte onbekend met kanaaldra­ma? Verbaast niet

Wanneer is iets landelijk nieuws? Natuurlijk hangt het van veel factoren af - goed geantwoord. De vraag zal nooit definitief worden beantwoord. Toch valt er veel uit af te leiden, met name als het gaat om de regio. Zijn de feiten van hier bekend bij de politiek in Den Haag en de media daar? Je hoort wel dat Twente een calimerocomplex heeft, omdat het is alsof wat hier leeft elders onbekend is of onbelangrijk wordt gevonden.