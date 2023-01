Ontbijttassen voor tientallen Hengelose kinderen: ‘Geen ontbijt kunnen geven geeft bij ouders stress’

Het is nog op kleine schaal: enkele tientallen kinderen hebben de tas ontvangen. Er zit voor een week ontbijt in. De tassen werden maandag uitgereikt bij de Anninksschool. Wijkracht en het Rode Kruis gaan onderzoeken hoeveel behoefte er is aan deze tassen. De actie wordt mogelijk nog uitgebreid.

Stress bij ouders

Directeur Ellen Wolkotte van de Anninksschool is blij met de actie. „Geen ontbijt kunnen geven geeft bij de ouders stress, want je wilt het beste voor je kind. Het is zo fijn dat een kind met voldoende energie aan een dag kunnen beginnen.”

Schaamte

Er heerst volgens haar nog veel schaamte over armoede. „Kinderen in de klas zeggen niet zo snel dat ze geen ontbijt meehebben of vinden het zelfs al ‘normaal’ dat ze niets bij zich hebben. Via een Sint/Kerstactie afgelopen jaar hadden wij contact gekregen met ouders die met moeite rondkomen. Hen hebben we benaderd en zo kunnen we nu deze kinderen een ontbijttas aanbieden. Wij hopen natuurlijk dat dit het begin is om een grotere groep kinderen in armoede met een ontbijttas te kunnen helpen in een belangrijke behoefte”, aldus Ellen Wolkotte.