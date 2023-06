Ooit was dit Hengelose laboratorium van Stork toonaangevend in Europa, straks kun je er wonen

In de volksmond stond het ooit bekend als het ‘Oale Lab’. Het fysisch laboratorium van Stork aan de Parallelweg was in de jaren zestig leidend in Europa. Straks kun je wonen op de plek waar Hengelose geschiedenis is geschreven.