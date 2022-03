Op deze plek in Hengelo komen 50 (betaalbare!) appartementen: ‘Woningnood ongekend hoog’

HENGELO - De nood is hoog. Daarom worden in de oude mts in Hengelo op korte termijn vijftig huurappartementen gerealiseerd. Het gaat om kleine en betaalbare woningen.

De tweekamerappartementen komen in het deel van de Hofstede MTS aan de Trijpstraat. Omdat de vraag naar betaalbare woningen in Hengelo ‘ongekend hoog’ is, willen de gemeente Hengelo en projectontwikkelaar VincentSpikker versneld beginnen met de bouw.

Naar verwachting kan de verbouwing in de tweede helft van dit jaar beginnen. Als alles volgens plan gaat, zijn de appartementen in de zomer van 2023 klaar en kunnen de eerste bewoners in hun nieuwe appartementen trekken. Om de bestemming van het pand versneld aan te passen naar ‘wonen’ wil het college een zogenoemde vrijstellingstellingsprocedure starten. Zo kan de ontwikkelaar op korte termijn een omgevingsvergunning aanvragen.

Er wordt al geruime tijd gewerkt aan de invulling van het voormalige mts aan het Industrieplein. Het voorste gedeelte is als tijdelijke kantoorlocatie ingericht, de overige delen staan leeg. Voor het deel aan de Trijpstraat werd tot twee keer toe een sloopvergunning verleend. Van sloop is het nooit gekomen omdat er nieuwe plannen voor de invulling van het pand ontstonden.

Woningnood

Mariska ten Heuw, wethouder Hart van Zuid, is blij met de ontwikkeling. Ze spreekt van een ‘unieke kans’ om snel goedkope woningen te realiseren. „Deze kans grijpen we met beide handen aan. De woningnood is ongekend hoog.”

Volgens Ten Heuw sluit het project aan bij de duurzaamheidsambities van de gemeente Hengelo. Bij het eerste ontwerp van het gebouw is volgens haar al rekening gehouden met een ‘circulaire’ ombouw naar appartementen. „Het is zaak dat er nu eindelijk wat gebeurt. Leegstand is niet aantrekkelijk voor de omgeving.”

De Koppeling

De voormalige Hofstede MTS maakt onderdeel uit van ‘de Koppeling’, een deelgebied binnen Hart van Zuid. Projectontwikkelaar VincentSpikker heeft de ambitie om op deze plek naast goedkope huurappartementen ook werkplekken, duurdere appartementen en een hotel te realiseren.