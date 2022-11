Op naar 18 miljoen mensen, hoe denkt Twente daarover? ‘Dat kan best, als we elkaar maar blijven respecteren’

Man in zijn buik gestoken aan de Krabbenbos­weg in Hengelo, politie weet wie de dader is

HENGELO - Aan de Krabbenbosweg in Hengelo is zondag aan het einde van de middag een man in zijn buik gestoken. Toen hulpdiensten arriveerden, zat hij buiten op een stoel. De politie is op zoek naar de verdachte en zegt te weten wie het is.

30 oktober