Op pad met politieman Bas in Hengelo: ‘Klein Driene heeft alles wat het werk van een wijkagent interessant maakt’

Als Bas Kuiphuis zijn wekelijkse rondje op de elektrische fiets door Klein Driene maakt, fietst hij altijd via De Noork of Elsbeek. Bij de politie vallen die buurten ook onder de wijk Klein Driene. „Ik ben daar waar de vraag het grootst is en meestal is dat in Klein Driene. Maar dan fiets ik via die andere buurten, omdat het voor een wijkagent belangrijk is om zichtbaar te zijn”, zegt Kuiphuis. „Als wijkagent draag je zorg voor een veilige en leefbare woonomgeving. Je bent de spil tussen de overheid, de politie en de burger.”